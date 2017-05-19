СПИД: не надо бояться, надо знать

Пермякам предлагают пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Таким образом край присоединился к всероссийской неделе тестирования в память об умерших от СПИДа. При этом по данным на начало недели в регионе было больше 1300 носителей вируса. Сегодня это число увеличилось.

Ярко украшенный автобус на этот раз не просто рекламная акция, а серьезный повод задуматься о своем здоровье. В рамках недели борьбы с ВИЧ каждый желающий может пройти добровольное бесплатное и анонимное обследование. Мобильная лаборатория на этот раз расположилась на площади у Органного зала.

Вся процедура предельно проста. Так как обследование анонимное, сначала все данные пациента шифруются, выдается талон. После этого проходим к лаборанту и здесь берется обычный анализ крови из пальца. Занимает всего несколько секунд. Далее проходим в следующее помещение. Здесь вновь регистрируемся и получаем результат через 15 минут.

Кирилл Овчинников, заместитель главного врача Пермского краевого центра «СПИД»: "Вчера мы провели 115 исследований. Все были отрицательные. На сегодняшний момент мы обследовали 252 человека. К сожалению, 9 из них положительные".

После такой статистики об актуальности проблемы говорить излишне. На этом обследования не заканчиваются. 19 мая СПИД-лаборатория будет работать в Пермском институте железнодорожного транспорта. Там тест смогут пройти все желающие. Самая интенсивная работа предстоит врачам 21 мая на велопробеге «Пермское кольцо – 2017».