63 тысячи бутылок суррогата приговорили к уничтожению
К уничтожению в Пермском крае приговорили редкую по размеру партию алкогольного суррогата. Ее обнаружили полицейские в ходе операции по борьбе с контрафактом. На кадрах оперативного видео, предоставленного МВД, вся партия - 1260 коробок. В них уместилось 63 тысячи бутылок. Продукция была предназначена к распространению через аптечные сети города, на что не имелось лицензионных документов. Теперь по решению суда все это должно быть ликвидировано. Партия погружена и отправлена в Белгород. Здесь на специализированном заводе алкогольный контрафакт должны уничтожить.
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