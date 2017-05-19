63 тысячи бутылок суррогата приговорили к уничтожению

К уничтожению в Пермском крае приговорили редкую по размеру партию алкогольного суррогата. Ее обнаружили полицейские в ходе операции по борьбе с контрафактом. На кадрах оперативного видео, предоставленного МВД, вся партия - 1260 коробок. В них уместилось 63 тысячи бутылок. Продукция была предназначена к распространению через аптечные сети города, на что не имелось лицензионных документов. Теперь по решению суда все это должно быть ликвидировано. Партия погружена и отправлена в Белгород. Здесь на специализированном заводе алкогольный контрафакт должны уничтожить.