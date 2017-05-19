Пермяки придумают имя новорожденному артисту цирка

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дикобразик

В Пермском цирке объявили конкурс на имя для неожиданного пополнения. Во время гастролей здесь родился новый артист - дикобраз.

Распушив иголки, уверенной походкой на манеже появляются дикобразы. Того, что покрупнее зовут Сережа - он, можно сказать, ветеран цирка, в свои 20 лет «большой ежик» умудрился стать папой. Потомство ему подарила Снежана - уникальная самка-альбинос.

Наталья Богачева, берейтор цирковой программы «Королевское шоу шимпанзе «Боно Бо»: "Мы даже не догадывались, что она в положении, было совершенно незаметно, она работала до последнего дня. Можно сказать, сюрприз нам устроила - мы утром приходим на работу, а у нас маленький дикобраз".

Маленькие дикобразы рождаются уже зрячими, с зубками и иголками. Определить пол малыша можно будет только когда ему исполнится полгода. Несмотря на это имя для нового артиста, согласно цирковой традиции, предлагают выбрать зрителям того города, где во время гастролей и случается прибавление.

дикобраз

Олеся Копотилова, администратор цирковой программы «Королевское шоу шимпанзе «Боно Бо»: "Мы объявляем конкурс! Все свои пожелания или замечания по нашей программе, а также имя, каким вы видите маленького дикобраза на манеже, просим писать нам в группу в контакте «Шоу Боно Бо в Пермском цирке».

К слову, сама цирковая программа «Боно Бо» не зря считается одной из самых ярких и захватывающих. На манеже выступают более 80 животных, среди которых дрессированный Бегемот Нюша, питоны, крокодилы, верблюды и ламы.

Еще один артист программы «Боно Бо» - альпака, зовут его Ирис. Кажется, что за такой красивой, белоснежной шерстью нужен уникальный, особый уход, но на самом деле его шерсть гипоаллергенна и не требует даже расчесывания.

шимпанзе

К очередному выступлению готовятся и звезды программы шимпанзе «Боно Бо». Своих подопечных Тигран Окопян балует печеньем и мармеладом. Свой характер умнейшие шимпанзе показывают и на манеже, выступая в жанре пародии на звезд эстрады.

А вот крохотному дикобразику на манеж пока рано - он растет и набирается сил рядом с мамой за кулисами. Свое имя колючий детеныш получит 28 мая. Наиболее подходящий вариант выберут и озвучат на финальном представлении цирка «Боно Бо» в Перми.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.05.2017 в 13:04 в рубрике - Вести Пермь

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