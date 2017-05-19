Вышка связи в огороде: Пермяки судятся с МТС

Пермяки хотят остановить строительство вышки сотовой связи. Дело в том, что все происходит в небольшом поселке, фактически на огороде одного из жильцов. Соседи уверены, что работа устройства нанесет вред их здоровью, оператор сотовой связи – что угрозы нет. Стороны встретились в суде.

Противостояние жителей частного сектора и компании МТС переместилось в зал суда. Геннадий Манушкин, один из истцов, он категорически против того, чтобы по соседству с его домом появилась вышка сотовой связи.

Геннадий Манушкин: "Для нас, для жителей микрорайона, эта вышка сотовой связи будет вредна для нашего здоровья".

Люди в микрорайоне Домостроительный недовольны - собирается человек двадцать, чтобы высказать своё мнение.

- Вообще никакого объявления, ничего не было! Что-то суетятся, я думал, дома там что-то.

А оказалось, что сосед сдал часть своего участка в аренду МТС, а компания приступила к строительству вышки.

Сейчас конструкция находится в своей начальной стадии, рабочих и какой-то строительной техники на участке нет.

Как сообщил представитель МТС, строительство пока не ведётся, однако в компании считают, что это вопрос времени. Доводы ответчика - всё делается в рамках закона. А если говорить про вред здоровью - тут тоже бумаги имеются.

Алексей Щелчков, ведущий юрисконсульт филиала ПАО МТС в Пермском крае: "Роспотребнадзор подтвердил, что проектная документация на данную базовую станцию соответствует всем санитарным нормам и правилам. Ввод в эксплуатацию данной базовой станции тоже будет осуществляться только после того, как Роспотребнадзор подтвердит, что уже построенное сооружение связи соответствует санитарным нормам".

В районной администрации, а она выступает вторым истцом, считают иначе - поэтому и пошли в суд с заявлением сразу после того, как жители микрорайона пришли жаловаться на то, что началось строительство.

Мария Сафарова, главный специалист юридического отдела администрации Орджоникидзевского района г.Перми: "Данный участок расположен в зоне Ж-4, зоне индивидуальной жилой застройки, под индивидуальные жилые дома. Не предполагает строительство вышки сотовой связи".

Судья в начале заседания сообщила, что может быть заключено мировое соглашение, однако никто о таком желании не заявил. Так что каждой стороне теперь остаётся уповать на мастерство своего юриста, а жителям частного сектора ждать исхода этой борьбы.