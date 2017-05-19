В глубинку Прикамья придет телемедицина

Медицина в пермской глубинке должна иметь уровень не ниже чем в центре. Заявления ранее уже звучали, теперь в ход пошли конкретные механизмы. Так, в Гремячинске прием вели больше десятка пермских врачей с высокой квалификацией. Наготове и проект телемедицины.

На прием к врачу пришёл врач. Также как все - по записи. Дюжина узких специалистов из краевого центра совершили свой первый выезд в поликлиники Кизеловского угольного бассейна.

Александр Косарев сбился со счета, сколько раз ради лечения пришлось посетить краевую столицу. Два года назад мужчине сделали операцию на сердце. Поездка туда и обратно - серьёзное испытание.

Александр Косарев: "Ехать четыре часа, а там ещё очередь. Целый день теряешь".

Теперь неврологи, пульмонологи, кардиологи, врачи УЗИ, сердечно-сосудистый хирург, уролог и другие - в шаговой доступности.

Сергей Боронников, сердечно-сосудистый хирург ГАУЗ ПК "ГКБ №4" г. Пермь: "Доезжаемость пациентов до нас, она всё равно страдает, поэтому проще приехать одному человеку к двадцати, чем двадцати к одному".

Решение о слиянии медицинских учреждений Губахи, Гремячинска и Кизела с лидером прикамского здравоохранения - пермской "четвёркой" было принято главой региона Максимом Решетниковым во время визита в территории КУБа.

Андрей Ронзин, главный врач ГАУЗ ПК "ГКБ №4" г. Пермь: "Задачи, которые мы поставили перед докторами, это обследовать пациентов теми способами, которые возможны в Гремячинске, Губахе и Кизеле. Какие-то анализы, которые невозможно провести здесь, мы заберем с собой и сделаем в Перми. Какое-то дообследование, если потребуется высокотехнологичное оборудование, мы пригласим пациентов в Пермь".

О сокращении местного персонала речи не идёт.

Елена Загребина, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ ПК "Гремячинская ЦРБ": "Они будут нам помогать в приеме больных, мы работаем в тесном контакте, не так что они сами, и мы сами. Нет, они нам помогают".

С присоединением будет обновлено оборудование, улучшена схема маршрутизации.

В гремяченской поликлинике всего 3 машины скорой помощи и каждой из них требуется в той или иной степени сервисное обслуживание. Здесь помимо медицинского оборудование, на всякий случай есть и ремонтное.

Помимо новой управленческой модели, глубинку познакомят с телемедициной. Технологии, которые начинались с видеоконференций привилегированных клиник с зарубежными коллегами, появятся и на селе.

Три города. Более 300 пациентов. Выездная смена врачей из краевого центра закончилась только в восемь часов вечера. Следующий визит специалистов запланирован уже на следующей неделе.