Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияИНТЕРВЬЮНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»

В глубинку Прикамья придет телемедицина →

Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалку

Смотреть

мемориал

Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга-747 в Перми сегодня превратился в мусорную свалку. Об этом рассказывают люди, побывавшие на памятном месте. Самолет упал на территории города почти 9 лет назад, трагедия унесла жизни 88 человек. После на границе Свердловского и Индустриального районов возвели мемориальный комплекс. Когда здесь начали складировать мусор, неизвестно. Однако сегодня  подступы к мемориалу буквально завалены. И это при том, что районные власти ежегодно устраивают на месте большой субботник. 

мусор

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 19.05.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»

В Балатовском парке - пополнение

Орджоникидзевский район захватил дорожный ремонт

Пермь присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

«Нивы Прикамья» помогут открыть дачный сезон

«Российский азимут» защитили от клещей

Спектакль-прогулка: сценой и декорациями становится город

Чтобы Капремонт не стал Хапремонтом

Пермские борцы посвятили турнир военному летчику

Сделано в Перми: Пермская печатная фабрика Гознака


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»

В глубинку Прикамья придет телемедицина →

Обратите внимание

в Перми

Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалку

Когда здесь начали складировать мусор, неизвестно. Сегодня подступы к мемориалу буквально завалены.
смотреть читать19.05.2017 в 10:30
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»

В самом центре города здание простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому стрит-арт художнику, нарисовавшему портрет Есенина.
смотреть читать19.05.2017 в 09:50
Метки: в Перми, Общество

Предок мамонта и Завод по производству чувств: Ночь музеев на низком старте

С каждым годом число участников Ночи музеев становится все больше и больше, на этот раз в акции участвуют 46 музеев -18 в Перми и 28 в крае.
читать19.05.2017 в 09:17
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Балатовском парке - пополнение

На опушке Черняевского леса артисты, поэты и художники высадили несколько десятков саженцев дуба и сибирского кедра.
смотреть читать18.05.2017 в 17:54
Метки: в Перми, Общество, Культура

Орджоникидзевский район захватил дорожный ремонт

В ближайшее время дорожная техника появится на Соликамском тракте, на участках улиц Первомайская, Александра Щербакова, Фрунзе, Верхоянская, Ольховская, Карбышева, Набережная.
смотреть читать18.05.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Общество

в России

Долгий путь домой

Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района.
читать18.05.2017 в 12:46
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в России

Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков

Звонок на детский телефон доверия с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Этому номеру можно доверить всё.
смотреть читать18.05.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, в России

Уймись, вымогатель!

Масштабная кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В частности атаке вируса-вымогателя подверглись и компьютеры подразделения МВД.
смотреть читать17.05.2017 в 17:15
Метки: в России, Общество, Происшествия

«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц

В матче пятого тура чемпионата страны высшего дивизиона пермячки на своем поле разгромили команду из Красноярска - 9:0.
смотреть читать17.05.2017 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

С 13 мая минимальная розничная цена на водку повысилась почти на 8%.
смотреть читать16.05.2017 в 16:50
Метки: в России, Экономика, Деньги
Лента новостей RSS каналы

Эхо войныЭхо войны

В глубинку Прикамья придет телемедицинаВ глубинку Прикамья придет телемедицина

Что пожнем: В округе началась посевная кампанияЧто пожнем: В округе началась посевная кампания

Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалкуМемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалку

В Кудымкаре появится свой яблоневый садВ Кудымкаре появится свой яблоневый сад

В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»В Перми сносят долгострой - «Дом с Есениным»

Тебя «посодют» - а ты не воруй!Тебя «посодют» - а ты не воруй!

Предок мамонта и Завод по производству чувств: Ночь музеев на низком стартеПредок мамонта и Завод по производству чувств: Ночь музеев на низком старте

Целый поселок может остаться без водыЦелый поселок может остаться без воды

В Балатовском парке - пополнениеВ Балатовском парке - пополнение

Орджоникидзевский район захватил дорожный ремонтОрджоникидзевский район захватил дорожный ремонт

Пермь присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»Пермь присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Май-2017 стал самым холодным за последние 15 летМай-2017 стал самым холодным за последние 15 лет

«Нивы Прикамья» помогут открыть дачный сезон«Нивы Прикамья» помогут открыть дачный сезон

Слабовидящие выпускники сдадут ЕГЭ с шрифтом БрайляСлабовидящие выпускники сдадут ЕГЭ с шрифтом Брайля

В Перми начинаются «Субботы на набережной»В Перми начинаются «Субботы на набережной»

«Российский азимут» защитили от клещей«Российский азимут» защитили от клещей

Спектакль-прогулка: сценой и декорациями становится городСпектакль-прогулка: сценой и декорациями становится город

Чтобы Капремонт не стал ХапремонтомЧтобы Капремонт не стал Хапремонтом

Пермские борцы посвятили турнир военному летчикуПермские борцы посвятили турнир военному летчику

В Кудымкаре пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит»В Кудымкаре пройдет экологический квест «Экомузейный эрудит»

Сделано в Перми: Пермская печатная фабрика ГознакаСделано в Перми: Пермская печатная фабрика Гознака

«Зарница» - играют школьники в войну«Зарница» - играют школьники в войну

Долгий путь домойДолгий путь домой

Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru