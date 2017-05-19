Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалку
Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга-747 в Перми сегодня превратился в мусорную свалку. Об этом рассказывают люди, побывавшие на памятном месте. Самолет упал на территории города почти 9 лет назад, трагедия унесла жизни 88 человек. После на границе Свердловского и Индустриального районов возвели мемориальный комплекс. Когда здесь начали складировать мусор, неизвестно. Однако сегодня подступы к мемориалу буквально завалены. И это при том, что районные власти ежегодно устраивают на месте большой субботник.
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