Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга превратился в свалку

Мемориал погибшим в авиакатастрофе Боинга-747 в Перми сегодня превратился в мусорную свалку. Об этом рассказывают люди, побывавшие на памятном месте. Самолет упал на территории города почти 9 лет назад, трагедия унесла жизни 88 человек. После на границе Свердловского и Индустриального районов возвели мемориальный комплекс. Когда здесь начали складировать мусор, неизвестно. Однако сегодня подступы к мемориалу буквально завалены. И это при том, что районные власти ежегодно устраивают на месте большой субботник.