Орджоникидзевский район захватил дорожный ремонт
В Орджоникидзевском районе Перми начался текущий ремонт дорог. В этом году должны отремонтировать 9 объектов. Сейчас работы проходят на улице Вильямса. В ближайшее время дорожная техника появится на Соликамском тракте, на участках улиц Первомайская, Александра Щербакова, Фрунзе, Верхоянская, Ольховская, Карбышева, Набережная. Общая площадь ремонта составит 34 тысячи кв.м. Кроме этого, представители районной власти совместно с председателями территориальных общественных самоуправлений приступили к обследованию дорог частного сектора.
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