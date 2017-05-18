В Балатовском парке пополнение. Здесь высадили несколько десятков саженцев дуба и сибирского кедра. Таким образом организаторы и участники пытаются вдохнуть новую жизнь в опушку черняевского леса. Автор идеи - пермский художник Сергей Подрез - на экологическую акцию пригласил актеров, музыкантов, журналистов. На опушке высаживали деревья такие именитые пермяки как заслуженный артист России Валерий Серегин, поэт Федор Востриков, художник Лев Перевалов и многие другие.

Сергей Подрез, художник, автор идеи: "Эти деревья, когда они будут метровыми деревьями, мы думаем, поставим таблички, где будет указано, кто какое дерево высадил. И эти деревья будут расти и будет память и через 50, и через 100, и может даже через 200 лет".