Пермь присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Пермь присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ, СПИД». Накануне бесплатно сдать тест можно было в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 18 мая проходит выездная акция - передвижной автопункт размещен на площади у Органного зала Пермской филармонии, а 19 мая в Пермском институте железнодорожного транспорта. Подробный план мероприятий и другие материалы размещены на официальном сайте акции стопвичспид.рф. Акция проходит в третий раз. Ее основной аудиторией по-прежнему является молодежь, в том числе студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также старшеклассники.
Олег Лысенко, проректор по внеучебной и развитию образовательной среды ПГПУ: "Для нашего вуза тема эта актуальна в разрезе того, что мы готовим педагогов. Мы готовим ребят, которые сами потом придут, и должны будут нести знания, правильное отношение в ученической среде. То есть сами должны быть трансляторами правильного понимания проблемы".
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