«Нивы Прикамья» помогут открыть дачный сезон

Сельскохозяйственная выставка «Нивы Прикамья» открылась в самом центре Перми. Различные товары здесь представлены для всех, кто открывает дачный сезон.

Цветы, ягоды, кустарники, деревья, лук, капуста, элитные сорта картофеля - от ассортимента на ярмарке разбегаются глаза. «Нивы Прикамья» - это самая крупная и популярная сельскохозяйственная ярмарка в Перми. Ежегодно в мае садоводческие и торговые организации, частные подсобные хозяйства, питомники и садоводы-любители города выставляют здесь свою продукцию.

Уже совсем скоро, после 20-25 мая, рекомендуют садить лук, на ярмарке представлено 7 его видов.

Прилавок Марины Белоусовой полон рассады земляники и клубники, фиалок, бархатцев, анютиных глазок разных сортов и расцветок.

Марина Белоусова: "Они будут цвести все лето, это такие цветы, в основном у меня однолетки, которые цветут все лето до поздней осени".

Также на «Нивах Прикамья можно найти промышленные и хозяйственные товары, изделия народных умельцев, дизайнерские ландшафтные вещи, различный садовый инвентарь и оборудование, малые механизмы для домашнего хозяйства. Новинка этого года - перчатки-когти. Их можно надевать на руку и выкапывать лунку - говорят, удобная вещь.

Здесь же на форуме в течение недели проходят образовательные программы, все желающие могут получить ценную информацию от специалистов по уходу за растениями и их выращиванию. Сельскохозяйственная ярмарка-форум «Нивы Прикамья» работает на площади у «Товаров Прикамья» до 21 мая с 8 до 19 часов.