«Российский азимут» защитили от клещей

В Перми стартовал прием заявок на краевые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Участникам при помощи компаса и карты предстоит найти контрольные пункты, расположенные на местности.

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2017». В нашем регионе одновременный старт будет дан в Перми, Верещагино, Горнозаводске, Чайковском и Березниках. Чтобы стать участником этого события, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а несовершеннолетним - справку-допуск от врача. Начало «Азимута» в Перми в парке «Балатово» в 12.00. Подготовленные трассы - различного уровня сложности, так что каждый участник выберет дистанцию по силам и сможет не только получить колоссальный заряд бодрости, но и испытает на себе азарт спортивной борьбы. Организаторы обращают внимание на то, что вся территория проведения соревнований прошла санитарную обработку от клещей.

Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Мы приглашаем как семьи, так и классы. Та зона лесопарка, где проводятся соревнования, обрабатывается от клещей. За это ответственный Лесхоз. Федерацией спортивного ориентирования предусмотрена дополнительная обработка. Мы привозим репелленты с собой. И все желающие могут ещё дополнительно пройти обработку".

Заявки на участие будут принимать ежедневно до 19 мая во дворце спорта «Орленок» с 14:00 до 19:00, а в день проведения соревнований 20 мая в парке «Балатово» с 9:00 до 11:00.