Спектакль-прогулка: сценой и декорациями становится город
В течение всего Дягилевского фестиваля в Перми проходит спектакль-прогулка Remote Perm. Здесь нет мягких кресел, занавеса и актеров. Пространство города становится сценой и декорациями. По команде все люди одновременно надевают наушники и слышат синтетический голос, который ведет их по местам силы, давая различные указания. Для каждого города немецкие драматурги и режиссеры пишут свой сценарий и маршрут. Они исследовали уже более 30 крупных городов мира. Спектакль-прогулка понравится тем, кому интересно смотреть на привычные вещи с другой стороны, кто хочет отдохнуть от суеты, подумать о вечном и увидеть свой город наполненным глубокими смыслами.
Анастасия Казакова, переводчик проекта «Remote Perm»: "Это третий город в России, где он действует. Есть еще московская версия и версия Петербурга. Вчера мы услышали лестный комментарий от участников петербургской версии, что наша получилась аутентичнее и про город и даже лучше. Мы, честно говоря, этим безумно гордимся".
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