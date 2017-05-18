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Чтобы Капремонт не стал Хапремонтом
Форум «ЖКХ. Новое качество» проходит в Перми. Его участники обсудят ключевые направления развития жилищно-коммунального хозяйства города, законодательное обеспечение отрасли и те новшества, которые есть в сфере управления пермским жилфондом. Ресурсоснабжающие компании расскажут о преимуществах перехода на прямые платежи и механизмы внедрения этой системы оплаты. Также планируется обсудить вопросы регулирования тарифов, лицензирования управляющих компаний. С программой форумаможно ознакомиться на сайте newgkh.ru.
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