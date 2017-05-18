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Пермские борцы посвятили турнир военному летчику

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летчик

В Детско-юношеской спортивной школе «Ермак» прошел турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти военного Летчика, Героя Советского Союза Валерия Полуновского.

Традиционный парад участников и исполнение гимна Российской Федерации на открытии турнира дополнила минута молчания - перед схватками спортсмены почтили память военного летчика, Героя Советского Союза Валерия Полуновского. Именно ему борцы вольного стиля и грэпплеры в год 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посвятили очередные соревнования.

Валерий Полуновский, внук В.Ф. Полуновского: "Спасибо всем, кто принимает участие, большая благодарность, потому что это память и уважение к нашим дедам, их заслугам, поступкам".

А поступки, заслуги и подвиги летчика Валерия Полуновского действительно достойны внимания и впечатляют. Во время ВОВ он совершил более пятисот боевых вылетов, в 46 воздушных боях сбил лично 13 самолетов противника. А в октябре 1943-го на Як-1 протаранил многоцелевой самолёт - разведчик Мессершмитт-110. Полгода спустя Полуновский попал в плен.

внук

Валерий Полуновский, внук В.Ф. Полуновского: "Он полетел на боевое задание и вступил в бой с четырьмя немецкими самолетами. 2 сбил, его подбили, он выпрыгнул с парашюта и приземлился в лесах, 5-6 дней он шел, был ранен в ногу, шел до нашей позиции".

После войны Валерий Полуновский продолжал службу в ВВС. В 1946 был уволен в запас. Уехал жить в Пермь, где работал художником-декоратором в Пермском театре оперы и балета, а затем в драматическом театре. В конце пятидесятых годов Валерий Федорович восстановился в гражданских правах и стал летчиком-инструктором в пермском аэроклубе ДОСААФ, подготовил более 250 летчиков-спортсменов.

В Перми именем Героя Советского Сюза Валерия Полуновского назван аэроклуб, память о нем хранят в отделении ДОСААФ России, где хотят создать музей военного летчика.

турнир

Хранить и чтить память о герое своим долгом считают не только летчики-спортсмены, но и борцы, среди которых и внук Валерия Полуновского. Он с удовольствием поддержал идею Пермской городской федерации вольной борьбы – посвятить турнир своему деду, выдающемуся летчику. Ведь для спортсменов это яркий пример величайшего мужества, самопожертвования, воли и стремления к победе.

Иван Артюшкин, Председатель Пермской городской федерации вольной борьбы: "Этот турнир будет традиционным, мы его будем масштабировать, приглашать ребят борцов-спортсменов из других регионов".

 Ну, а начало турниру в память о Валерии Полуновском положили пермские спортсмены-борцы. Всего около семидесяти человек в пяти весовых категориях вышли на ковер. И как признались ребята, участие в этом турнире вызывает особое чувство гордости за свою Родину.

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 18.05.2017 в 14:57 в рубрике - Новости телеканалов

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