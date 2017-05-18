Сделано в Перми: Пермская печатная фабрика Гознака

Для постороннего пермская печатная фабрика Гознака начинается с чрезвычайно высокого даже для закрытого предприятия режима секретности. Все знают, что на пермском Гознаке делают деньги, большинство - что в принципе любую продукцию с высокой степенью защиты, немногие - что водительские права, о них, и о том, что орловской бывает не только порода лошадей, поговорим в передаче «Сделано в Перми».