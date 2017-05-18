«Зарница» - играют школьники в войну

Состоялось торжественное открытие краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья – 2017». Как заявляют организаторы, уже 50 лет «Зарница» воспитывает у участников умение играть в команде и находить решения в нестандартных ситуациях.

Пробежать километр, отдышаться и преодолеть полосу препятствий. Для Дарьи Вильпенко, единственной девушке из сборной Лысьвенской команды, это явно не проблема. В следующем году она собирается поступать в лицей полиции, поэтому такая «нагрузка» для нее только на пользу.

Дарья Вильпенко, ученица 9 класса МОУ СОШ № 16 г. Лысьва: "Участвую, потому что мне интересно попробовать свои силы, что я смогу, над чем стоит поработать. Слышала, что тут трудно, но интересно, и что стоит съездить".

Открывали юбилейную 50-ю «Зарницу» на территории Пермского военного института. На плацу перед участниками - командами из 41 муниципалитета Прикамья - показывали то, что сегодня могут и делают в современной Российской армии. Рукопашный бой, новая техника, уникальная работа кинологической службы.

«Зарница» имеет прикамские корни. Игру, популярную во всем Советском Союзе, придумала Зоя Кротова - учительница из небольшого поселка Мысы Краснокамского района. Позже игра даже входила в план начальной военной подготовки в школах. Это одно из ее последних интервью.

Зоя Кротова, автор игры «Зарница»: "Они пришли в нашу маленькую школу, вы бы видели, что было на лицах ребят. Каждый класс свой род войск выбирал".

Сегодня смысл военно-патриотической игры практически не изменился. Более 400 человек в течение недели будут демонстрировать свое умение в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке оружия и интеллектуальных конкурсах и многом другом. «Зарница» проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

Андрей Горегляд, начальник отдела по проведению сборов ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»: "Есть силовой блок – подтягивания, отжимания для мальчиков и девочек, военный блок – сборка-разборка автомата, снаряжения, полоса препятствий. Это марш-бросок с различными испытаниями".

Самая зрелищная часть испытаний в военно-патриотической игре «Зарница» - настоящая армейская полоса препятствий. Причем скидку здесь не делают ни на возраст, ни на пол. А побеждает тот, кто преодолеет всю дистанцию за максимально короткое время.

Завершится все в субботу подведением итогов и награждением лучших, которые уже в сентябре будут отстаивать честь Пермского края на соревнованиях в Приволжском Федеральном округе.