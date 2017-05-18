Из чего построить дом своей мечты?

В Пермь съехались российские строители. В городе открылся салон «Стройкомплекс регионов России – 2017». Как и из чего можно построить дом своей мечты?

Задумываясь о собственном доме, Антон прежде всего смотрит на качество материалов. От этого будет зависеть температура в помещении, звукоизоляция, влажность и надежность жилища. Выбрать подходящий материал молодой человек пришел по рекомендации.

Антон Васев: "Насколько я знаю, качество кирпича на данном заводе одно из лучших".

Специалисты говорят, хороший керамический кирпич должен быть однородного цвета, правильной формы, прочным, морозостойким, с гладкой поверхностью и минимальным количеством извести. Изготавливает такой «Завод На Закаменной».

К слову, теперь у клиентов есть возможность не только приобрести кирпич, но и заказать у производителя дом по своему индивидуальному проекту. А главное в любом месте Пермского края. Завод стал еще и застройщиком, и для удобства клиентов открыл новый офис на Фонтанной, 16.

Эдуард Целиков, директор ООО «Строительная компания На Закаменной»: "Мы видим стремление наших потребителей к самовыражению. Взять хотя бы выбор цветовой гаммы нашего кирпича. Поэтому мы решили заняться строительством для воплощения этой мечты в жизнь".

Заказать дом своей мечты несложно. Достаточно пофантазировать или найти понравившийся рисунок в интернете и прийти с ним к специалисту.

У завода с 20-летней историей уже был опыт возведения домов из собственного кирпича в поселке «Европейский квартал» в Протасах. Сейчас там приступили ко второй очереди. Посмотреть на материалы и потрогать все своими руками можно на выставке «Стройкомплекс регионов России», которая будет работать до 20 мая.

Владилен Автухович, директор ООО «Производство керамического кирпича На Закаменной»: "В этом году заводу исполняется 20 лет. К этой юбилейной дате мы подошли выпуском миллиардного кирпича. Кроме основного ассортимента – красный, светлый, шоколадный кирпич – на этой выставке мы демонстрируем новинки - кирпич цвета коралл и кирпич молочно-шоколадного цвета"

А Антон уже определился и с проектом дома, и с цветом облицовочного кирпича. Чтобы он смотрелся интересно - сочетать будут шоколадный и бежевый.