Краевой детской клинической больнице исполняется 60 лет
60 лет в мае исполняется одной из самых известных и уважаемых больниц края – детской клинической. Именно ее в ближайшее время могут взять за образец для оказания медицинской помощи. Почему?
Пациенту Дмитрия Лупенко два года, задача специалиста с коллегами удалить врождённую грыжу, что избавит ребёнка от болезненных ощущений и возможных осложнений.
Дмитрий Лупенко, хирург: "Ежедневная операция, которая делается у нас по несколько за день".
А в год хирурги детской краевой клинической больницы делают более шестнадцати тысяч операций, экстренных и плановых.
Во всём здесь наблюдается своя специфика, например, если раньше хирургические инструменты хранили в таких металлических биксах, сейчас после операции их дезинфицируют, стерилизуют, упаковывают специальным образом, где они ждут следующей операции.
Что касается пациентов - ребятишек везут со всего края.
День в больнице сегодня не самый обычный - учреждению в мае исполняется 60 лет, поздравить врачей приехал глава региона Максим Решетников. Здесь он впервые, так что вначале - небольшая экскурсия по хирургическому корпусу.
Дмитрий Антонов, главный врач КДКБ: "Операционные распределены по профилям, соответственно оснащение в них разное".
Максим Решетников пообщался с коллективом, ответил на вопросы врачей. Главе региона рассказали, что когда больница открывалась в 1957 году, стационар был рассчитан на пятьдесят коек, сейчас их количество увеличилось в 14 раз, а в плане оборудования и персонала КДКБ одно из ведущих учреждений Прикамья.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы понимаем, что такого рода учреждения - это флагманы, которые должны организовывать всю систему, но при этом надо сделать так, чтобы квалифицированная медицинская помощь была доступна не только в Перми, но в каждой без исключения территории".
В больнице готовы помогать и в этом - в частности, специалисты в рамках проекта «Выездная поликлиника» отправляются в районы, проводя приём детей. Что касается внутренних задач, они разные.
Дмитрий Антонов, главный врач КДКБ: "В частности прорабатываем вопрос расширения объёма качества нейрохирургической помощи, рассматриваем вопрос расширения методик операций".
Самые ближайшие планы - собрать конференцию педиатров регионального масштаба, возможности больницы такое позволяют. Планируется участие не менее двухсот человек, практически из всех больниц Пермского края.
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