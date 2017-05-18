Пермский край к ЕГЭ готов

На досрочном этапе в Пермском крае такого еще не было. Сразу пять человек получили высшие сто баллов ЕГЭ. Экзамены сдавались по русскому языку, литературе и химии. Всего в досрочном этапе участие приняли 544 человека. Такие успешные результаты регион показал впервые. Об этом в своем докладе на Заседании краевого Правительства рассказала министр образования Раиса Кассина. Она также отметила, что все готово к основному этапу единого госэкзамена, который стартует 29 мая. Всего в крае будет работать 100 пунктов приема экзамена, к ним подключится и школа «Мастерград».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "В основной период будет задействовано более 5 тысяч сотрудников. Это целая армия педагогов, которые будут сопровождать ЕГЭ. Технологически мы полностью готовы. 100% онлайн наблюдение, 100% подавление сотовой связи. В этом году мы выходим на сканирование материалов".