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Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков

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телефон доверия

Пермь присоединилась к всероссийскому телемосту в поддержку детского телефона доверия. В режиме онлайн подростки из разных российских городов могли говорить о проблемах, которые важны именно для них.

8-800-2000-122 - этот номер Настя сохраняет в свою записную книжку не случайно. В жизни школьницы уже был непростой момент, когда случались конфликты с одноклассниками. Сейчас та история забыта - девочка учится уже в другом коллективе, но появились новые переживания - впереди серьезные экзамены.

Анастасия Просвирнина, ученица гимназии №5: "Это очень тяжело заставить себя что-то делать, начать заниматься, но приходится, потому что все-таки хочется хороших оценок, хороших результатов".

«Школа, экзамены, выбор профессии - как к этому подступиться» - именно на эту тему говорили педагоги и психологи, когда пришла очередь Перми подключиться к столичному телемосту. Акция, посвященная Международному дню детского телефона доверия, объединила сегодня всю Россию.

марафон

Несмотря на то, что цирковой зал полон детей, на самом манеже ничего происходить не будет. Школьники сюда пришли не развлекаться - тема серьезная - о подростках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В течение 6 часов в прямом эфире московской телестудии гости отвечали на вопросы школьников из разных городов России. Одним из звездных экспертов выступил Ильдар Гайнутдинов - участник Детского Евровидения, солист балета «Тодес» и по совместительству ученик 10 класса. Его проблема очень близка сверстникам, ведь когда он участвовал в конкурсе, учителя ставили ему прогулы. Все свои переживания он выразил в танце.

дети

В России телефон доверия появился в 2010 году, за это время он принял уже больше 7 млн звонков. Важно знать, что звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Кстати, обратиться сюда могут и взрослые, например, посмотреть на проблему с другой стороны.

На память ребята получили в подарок сувениры с логотипом Детского телефона доверия - так они еще лучше запомнят номер, которому можно доверить все.

 

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, в России

Опубликовано: 18.05.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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