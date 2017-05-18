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Максим Решетников: «Построим 22 школы за 5 лет»
Одно из самых первых заседаний на посту главы региона Максим Решетников посвятил проблемам здравоохранения. Действительно ли этот вопрос настолько кричащий, как обстоят дела в краевом образовании и какие отрасли нужно развивать, чтобы в будущем получить большие дивиденды? На эти и другие вопросы в программе «Актуально. PRO Пермь» отвечает и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников.
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