← В «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по Перми
Сделано в Перми: пластик
На изготовление 5-литрового пластикового ведра на специальной литьевой машине, термопласт-аппарате - требуется 25 секунд. Правда, сначала станок требуется заправить - в качестве сырья идет полипропилен от местных производителей. Пластик здесь используется исключительно пищевой. Отсюда и все разнообразие в применении - от совершенно непищевой краски до вкусной и полезной рыбы, и на то и на другое спрос сегодня только растет. Как в Перми делается обыкновенное пластиковое ведро, узнаем здесь и сейчас - в программе "Сделано в Перми".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по Перми
Теодор Курентзис поговорил со зрителями об искусстве и смысле жизни
Мотосезон открыли более сотни байкеров
Арт-резиденция превратилась в Театр без сцены
Бокс - визитная карточка Гайвы
Следователи просят забрать вещи погибших при пожаре в «Хромой лошади»
«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц
Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова
Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах
Пермских богов увидел Владивосток
Добавить комментарий: