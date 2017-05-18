Сделано в Перми: пластик

На изготовление 5-литрового пластикового ведра на специальной литьевой машине, термопласт-аппарате - требуется 25 секунд. Правда, сначала станок требуется заправить - в качестве сырья идет полипропилен от местных производителей. Пластик здесь используется исключительно пищевой. Отсюда и все разнообразие в применении - от совершенно непищевой краски до вкусной и полезной рыбы, и на то и на другое спрос сегодня только растет. Как в Перми делается обыкновенное пластиковое ведро, узнаем здесь и сейчас - в программе "Сделано в Перми".