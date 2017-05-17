В «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по Перми

Бесплатные вечерние экскурсии пройдут в Перми 20 мая в рамках акции «Ночь музеев». «Жителям и гостям города будет предложена экскурсия по самому большому «музею» Перми – городским улицам с его историческими зданиями, памятными местами и рассказами об известных горожанах. Бесплатные экскурсии будут проходитьпо пешеходным маршрутам «Зеленой линии» и «Красной линии» под руководством опытных экскурсоводов до самой ночи». Начиная с 18.00, каждый час на маршрут будут выходить организованные экскурсионные группы. Для того чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться.