Теодор Курентзис поговорил со зрителями об искусстве и смысле жизни

Международный Дягилевский фестиваль в этом году носит просветительский характер. Каждый день в рамках Дягилевских концертов проходят различные мастер-классы и творческие лаборатории. Ведут их в основном всемирно известные мастера. Одну из таких лабораторий провёл и Теодор Курентзис. Его встреча со зрителями, как и ожидалось, отличалась от привычного формата. Маэстро решил просто поговорить со всеми присутствующими об искусстве и жизни в целом. Изначально беседа строилась как вопрос от зрителей и ответ от мастера, но в дальнейшем мастер сам начал задавать вопросы своим зрителям.

Теодор Курентзис, художественный руководитель международного Дягилевского фестиваля: "Я не хочу говорить о том, что делаю как артист. Я хочу с вами поговорить о том, что я думаю как человек. Есть слово, которое очень стало важным для меня. Это слово, которым все кругом используют, а я начал ощущать, насколько важно, фундаментально и значимо это слово только совсем недавно. Это слово мудрость".