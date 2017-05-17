Мотосезон открыли более сотни байкеров





В Перми состоялось открытие мотосезона. Пробег по центральным улицам устроили байкеры из объединения «Русские мотоциклисты». Перед стартом состоялись испытания, где участники на мотоциклах соревновались на самое быстрое маневрирование. Также активисты объединения провели акцию за безопасность дорожного движения.

На открытии сезона мотоциклисты не меряются кубатурой и не делятся на клубы, все от советских мотоциклов до брутальных чопперов поедут в одной колонне. Но перед стартом все желающие участвуют в мотоджимхане - это спортивное испытание на время, где мотоциклисты соревнуются на самое быстрое маневрирование среди искусственных препятствий - конусов.

Открытие сезона - это праздник для всех мотоциклистов, и сюрпризы погоды не смутили ни одного участника мероприятия. Ведь настоящим байкерам не страшен ни дождь, ни холод. Владимир, а в мототусовке просто Деда, на двухколесном транспорте ездит уже больше сорока лета, страсть к железным коням появилась еще в детстве, когда угнал первый мотоцикл, с улыбкой вспоминает байкер.

Владимир, участник мотопробега: "Первый мотоцикл угнал лет в 10, а чтобы я не угонял, мне мама в 14 лет купила собственный. Но я хорошо угонял, я брал и возвращал обратно".

Потом, повзрослев, Владимир обзавелся собственными мотоциклами, проехал на них от Байкала до Ламанша, поднимался на байке на высоту 5 тысяч 600 метров в Гималаях. И в этом году планирует новое путешествие.

Пока одни планируют путешествия, другие только готовятся стать байкерами. Маленький Елисей уже выбрал себе мотоцикл на будущее, а пока вместе с папой учится кататься на беговеле.

Елисей и Станислав Пермяковы: "Спорт будет, по наследству от папы достанется. Сначала на таком начинаем".

Для детей и взрослых провели конкурсы, станрайдеры дали показательные выступления. Также активисты мотодвижения провели акцию в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая проходила с 8 по 14 мая во всем мире.

Игорь Кетов: "Мы с мотоциклистами пожелания различные пишем на этом плакате для всех участников дорожного движения в мире. Мы хотим пожелать, чтобы мотоциклисты у нас не гоняли сильно, соблюдали правила дорожного движения".

Кульминационный момент - построение колонны и организованный выезд на улицы Перми. В этот раз более сотни мотоциклистов проехали от Спешилова до Шоссе Космонавтов. Массовые мотопробеги каждый год организуют с одной целью.

Олег Кушнарев, организатор мотопробега: "Напомнить водителям, что на дорогах снова появились мотоциклисты, что надо быть чуть внимательнее и чаще смотреть в зеркала".

Аналогичные события в ближайшее время пройдут в других крупных городах Пермского края. Так, 20 мая сезон откроют байкеры в Чайковском, а 27 – в Березниках.