Арт-резиденция превратилась в Театр без сцены

В Арт-резиденции открылась выставка, где картины не только висят на стенах, но и находится на полу. Новая экспозиция называется «Театр без сцены» Это выставка студентов и выпускников отделения сценографии Пермского художественного училища, мастерская Юрия Лапшина. Она объединила более 60 работ, среди которых эскизы декораций и костюмы к пьесам классического и современного репертуара, объекты, куклы.

Давать интервью, стоя на произведении искусства, - такое может себе позволить только мастер, шагающий в ногу со временем и находящийся в своем родном пространстве. В Пермской арт-резиденции на этот раз картины появились не только на стенах, но и на полу. Зрители аккуратно обходят живопись, Юрий Лапшин гордо шагает прямо по ней.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "Можно ходить, это мастерская. Можно ходить и вы оставите свой след в искусстве".

Выставочный проект «Театр без сцены» состоит из двух разделов. Первый стартовал в апреле в Москве. На выставке «Твой шанс» в Боярских палатах представили свои работы выпускники и студенты высших театральных учебных заведений. 12 учеников Пермского художественного училища были отмечены среди лучших.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "Для меня очень важно то, чтобы это не завершалось, а имело продолжение. Их заметили, их заметил большой мастер Бенедиктов, который один из ведущих театральных художников сейчас".

Продолжает московскую историю выставка в Пермской арт-резиденции. В экспозиции представлено более 60 работ студентов 2, 3 и 4 курса театрального отделения, а также дипломные работы. Эскизы декораций и костюмов к пьесам классического и современного репертуара, объекты, куклы, самостоятельные композиционные разработки пространства. Всё это - большая инсталляция, создающая атмосферу театральной мастерской.

Специальность «художник театра» появилась в Пермском художественном училище не так давно. Сейчас отделение насчитывает всего 11 человек, всё это студентки. Пока театрально-декорационное искусство в Перми привлекает больше девочек. Юрий Николаевич же уверен в светлом будущем профессии.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "С каждым годом профессия театрального художника становится все более и более востребованной. Потому что театр сейчас - одно из художественных явлений, о котором знают почти все".

Так, уже сейчас будущие театральные художники начинают работать по специальности. Сотрудничают со студенческими и малыми театрами города. Для них открыты все двери, говорит куратор и наставник Юрий Лапшин. После окончания училища художники могут продолжить свое обучение в столице или начать карьеру в театрах края.