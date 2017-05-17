Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Бокс - визитная карточка Гайвы

Мотосезон открыли более сотни байкеров →

Арт-резиденция превратилась в Театр без сцены

Смотреть

Лапшин

В Арт-резиденции открылась выставка, где картины не только висят на стенах, но и находится на полу. Новая экспозиция называется «Театр без сцены» Это выставка студентов и выпускников отделения сценографии Пермского художественного училища, мастерская Юрия Лапшина. Она объединила более 60 работ, среди которых эскизы декораций и костюмы к пьесам классического и современного репертуара, объекты, куклы.

Давать интервью, стоя на произведении искусства, - такое может себе позволить только мастер, шагающий в ногу со временем и находящийся в своем родном пространстве. В Пермской арт-резиденции на этот раз картины появились не только на стенах, но и на полу. Зрители аккуратно обходят живопись, Юрий Лапшин гордо шагает прямо по ней.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "Можно ходить, это мастерская. Можно ходить и вы оставите свой след в искусстве".

выставка

Выставочный проект «Театр без сцены» состоит из двух разделов. Первый стартовал в апреле в Москве. На выставке «Твой шанс» в Боярских палатах представили свои работы выпускники и студенты высших театральных учебных заведений. 12 учеников Пермского художественного училища были отмечены среди лучших.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "Для меня очень важно то, чтобы это не завершалось, а имело продолжение. Их заметили, их заметил большой мастер Бенедиктов, который один из ведущих театральных художников сейчас".

Продолжает московскую историю выставка в Пермской арт-резиденции. В экспозиции представлено более 60 работ студентов 2, 3 и 4 курса театрального отделения, а также дипломные работы. Эскизы декораций и костюмов к пьесам классического и современного репертуара, объекты, куклы, самостоятельные композиционные разработки пространства. Всё это - большая инсталляция, создающая атмосферу театральной мастерской.

Специальность «художник театра» появилась в Пермском художественном училище не так давно. Сейчас отделение насчитывает всего 11 человек, всё это студентки. Пока театрально-декорационное искусство в Перми привлекает больше девочек. Юрий Николаевич же уверен в светлом будущем профессии.

Юрий Лапшин, куратор выставки: "С каждым годом профессия театрального художника становится все более и более востребованной. Потому что театр сейчас - одно из художественных явлений, о котором знают почти все".

Так, уже сейчас будущие театральные художники начинают работать по специальности. Сотрудничают со студенческими и малыми театрами города. Для них открыты все двери, говорит куратор и наставник Юрий Лапшин. После окончания училища художники могут продолжить свое обучение в столице или начать карьеру в театрах края.

Метки: Культура, Общество, в Перми

Опубликовано: 17.05.2017 в 17:35 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Бокс - визитная карточка Гайвы

Следователи просят забрать вещи погибших при пожаре в «Хромой лошади»

«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц

Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова

Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах

Пермских богов увидел Владивосток

Шпагат в интересном месте

Нерест - сматывай удочки!

Будто запрограммированные: В Перми замечены группы людей в наушниках

Рука Терминатора: чудеса науки на форуме ученых


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бокс - визитная карточка Гайвы

Мотосезон открыли более сотни байкеров →

Обратите внимание

в Перми

В «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по Перми

Жителям и гостям города предложена экскурсия по самому большому «музею» Перми – городским улицам с его историческими зданиями и памятными местами.
смотреть читать17.05.2017 в 18:14
Метки: в Перми, Общество

Теодор Курентзис поговорил со зрителями об искусстве и смысле жизни

Каждый день в рамках Дягилевских концертов проходят различные мастер-классы и творческие лаборатории. Не остался в стороне и маэстро Теодор Курентзис.
смотреть читать17.05.2017 в 17:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

Мотосезон открыли более сотни байкеров

Открытие сезона - праздник для всех мотоциклистов. Сюрпризы погоды никого не смутили - настоящим байкерам не страшен ни дождь, ни холод.
смотреть читать17.05.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Общество

Арт-резиденция превратилась в Театр без сцены

В Арт-резиденции открылась выставка, где картины не только висят на стенах, но и находится на полу.
смотреть читать17.05.2017 в 17:35
Метки: Культура, Общество, в Перми

Льготные проездные будут пополняться по-новому

Теперь пополнить проездной можно на любое количество поездок (60, 90 или 120) без преждевременного обнуления поездок в текущем месяце.
смотреть читать17.05.2017 в 16:55
Метки: в Перми, Общество

в России

Уймись, вымогатель!

Масштабная кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В частности атаке вируса-вымогателя подверглись и компьютеры подразделения МВД.
смотреть читать17.05.2017 в 17:15
Метки: в России, Общество, Происшествия

«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц

В матче пятого тура чемпионата страны высшего дивизиона пермячки на своем поле разгромили команду из Красноярска - 9:0.
смотреть читать17.05.2017 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

С 13 мая минимальная розничная цена на водку повысилась почти на 8%.
смотреть читать16.05.2017 в 16:50
Метки: в России, Экономика, Деньги

«Амкар» может быть оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков «Спартака» на поле после матча.
читать16.05.2017 в 15:35
Метки: в Перми, в России, Спорт

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

В «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по ПермиВ «Ночь музеев» будут организованы вечерние экскурсии по Перми

Теодор Курентзис поговорил со зрителями об искусстве и смысле жизниТеодор Курентзис поговорил со зрителями об искусстве и смысле жизни

Мотосезон открыли более сотни байкеровМотосезон открыли более сотни байкеров

Арт-резиденция превратилась в Театр без сценыАрт-резиденция превратилась в Театр без сцены

Уймись, вымогатель!Уймись, вымогатель!

Льготные проездные будут пополняться по-новомуЛьготные проездные будут пополняться по-новому

Бокс - визитная карточка ГайвыБокс - визитная карточка Гайвы

Следователи просят забрать вещи погибших при пожаре в «Хромой лошади»Следователи просят забрать вещи погибших при пожаре в «Хромой лошади»

«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц

Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы СпешиловаНадо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова

Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумахДягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах

В Пермском крае ожидаются заморозкиВ Пермском крае ожидаются заморозки

Пермских богов увидел ВладивостокПермских богов увидел Владивосток

Шпагат в интересном местеШпагат в интересном месте

Нерест - сматывай удочки!Нерест - сматывай удочки!

Медведи проснулись и хотят естьМедведи проснулись и хотят есть

Шагреневые метрыШагреневые метры

Здание с портретом Есенина снесут полностьюЗдание с портретом Есенина снесут полностью

Будто запрограммированные: В Перми замечены группы людей в наушникахБудто запрограммированные: В Перми замечены группы людей в наушниках

Очевидное-невероятное: карету скорой помощи заменит вертолетОчевидное-невероятное: карету скорой помощи заменит вертолет

Лета не будет?Лета не будет?

Рука Терминатора: чудеса науки на форуме ученыхРука Терминатора: чудеса науки на форуме ученых

В Прикамье запретили выжигать сухую травуВ Прикамье запретили выжигать сухую траву

Есть работа!Есть работа!

В Краснокамском районе начинается реконструкция моста через СюзьвуВ Краснокамском районе начинается реконструкция моста через Сюзьву

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru