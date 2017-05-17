Бокс - визитная карточка Гайвы

Ринг на сцене ДК Чехова в Орджоникидзевском районе явление не редкое. Ежегодно воспитанники местной секции бокса «Фаворит» отстаивают честь Гайвы на европейских подиумах. А начинают с краевых турниров. Очередной прошёл в категории мужчины от 19 до 40 лет.

Диме Битиюнову и другим юниорам скоро выступать на важном старте. Выпустив на разогрев перед взрослыми боями Чемпионата Пермского края, ребятам дали шанс ещё раз хорошенько потренироваться. Главные же герои Чемпионата Пермского края по боксу - мужчины от 19 до 40 лет.

Бокс - одна из визитных карточек Гайвы. Тренерский состав и титулованных воспитанников из центра «Фаворит» уважают и знают в лицо. Приходят на соревнования, чтобы поддержать начинающих.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "Юрий Лебедев, который сейчас в зале, подготовил чемпиона ЦС «Зенит» в свою очередь, мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Алексея Наборщикова. Можно сказать, что с этого момента на Гайве появился настоящий бокс".

За 19 лет, пока в Ордженикидзевском районе Перми существует секция бокса "Фаворит», её идейный вдохновитель Алексей Наборщиков подготовил целую плеяду спортсменов, чьи имена звучали на рингах европейского и мирового значения. Сергей Соломатов, Александр Голубцов и Артём Субботин - только некоторые из них. Но это потом. Нередко, в первый раз в зал бокса ребят приводят с улицы. И мягко говоря - за руку.

Алексей Наборщиков, Заслуженный тренер России: "Если его затянула улица, то он пропадёт. Вот мы стараемся затянуть детей и держать их возле себя. Я иду по улице - смотрю они сидят: курят, пьют, я их затягиваю к себе в зал. Вот, говорю, попробуйте. И они остаются".

В профессиональном боксе остаются, конечно, немногие. Зато характер, закалённый во время тренировок, помогает найти себя в жизни. Заходят к тренеру, благодарят.

Медали соревнований разыграют 78 мужчин со всех территорий Пермского края. Лучшие войдут в состав сборной и отправятся в июле покорять ринг Первенства ПФО в Тольятти.