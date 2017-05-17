Следователи просят забрать вещи погибших при пожаре в «Хромой лошади»
Следственное управление СКР по Пермскому краю обратилось к родным погибших и пострадавших при пожаре в клубе "Хромая лошадь" с просьбой забрать личные вещи, изъятые на месте трагедии в рамках следственных действий. Драгоценности, личные документы, телефоны, часы и одежда, изъятые следователями при осмотре места пожара, не были признаны вещдоками по уголовному делу и до сих пор хранятся в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе. Следователи просят родственников погибших и пострадавших забрать невостребованные вещи, иначе в ближайшее время их утилизируют.
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