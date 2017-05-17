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«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц
В Перми встреча женских футбольных команд «Звезда-2005» и «Енисей» накануне завершилась хоккейным счётом. Наши девушки 9 раз поразили ворота соперниц.
Такого счета на пермском стадионе "Звезда", наверное, не было еще никогда. В матче пятого тура чемпионата страны высшего дивизиона пермячки на своем поле разгромили команду из Красноярска - 9:0. Начав с хэт-трика в первом тайме, Олеся Курочкина продолжила огорчать дебютанток и во втором. Точными голевыми ударами одноклубницу поддержали Екатерина Пантюхина, Мария Галай и Дарья Апанащенко. На данный момент "Звезда-2005" имеет в своем активе 11 очков, в турнирной таблице занимает второе место, уступая московскому ЦСКА четыре очка.
Елена Суслова, главный тренер ЖФК «Звезда-2005»: "Мы настраивались. Команда хорошая, хоть и молодая. Первый год они к нам зашли, это очень хорошо, что мы задействуем Сибирь. Надеюсь, что скоро будет Дальний Восток. Мы расширяемся - это здорово. В предыдущих играх было туговато с реализацией. Поэтому, сегодня девочки были жадными до этих мячей, поэтому это выразилось в такой счёт".
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