Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова

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В Перми начался ремонт дороги от Коммунального моста до развязки Сосновый бор. Как сообщили в Пермской мэрии, работы начались с замены бортового камня. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к замене асфальта, после чего дорожники обновят разметку и ограждения. Кроме того, пластиковые ограждения, направляющие движение на круговой развязке, будут убраны, а вместо них появятся капитальные ограждения, выполненные из бортового камня. Завершить все работы должны к началу августа. Кроме улицы Спешилова, в этом году планируется отремонтировать Коммунальный мост, Северную дамбу, бульвар Гагарина, участки улиц Героев Хасана, Светлогорской, Промышленной и Пушкина. Также сейчас начался ремонт шоссе Космонавтов на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2017 в 15:46 в рубрике - Новости телеканалов

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