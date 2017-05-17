Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах

Дягилевский фестиваль продолжает удивлять. Накануне состоялся концерт датской группы «Аквасоник», участники которой играют на музыкальных инструментах под водой.

Впечатления после этой музыки неизгладимые. Такого больше нигде не встретишь и не увидишь никогда. Сцена Театра-Театра напоминает тепер комнату учёного. Там появилось 5 аквариумов, и вся сцена залита водой.

Музыканты из Дании приступили к репетиции. Они погрузились в аквариумы. Буквально несколько минут - и они начнут играть на своих музыкальных инструментах. Идея пришла с аквариума. Когда начали исполнять ноты над водой, услышали, что совершенно по-другому идет звук, и тогда пришла идея погрузиться в воду в аквариум и тогда все музыкальные инструменты начали звучать по-новому.

Мелодия, которую исполняли музыканты под водой, написана специально. Все инструменты изготовлены особым способом – чтобы они могли издавать звук под водой. Единственный подводный инструмент, который может быть использован и на суше, это тибетские колокольчики. Правда, для этого пришлось перебрать 800 их разновидностей - только 20 давали нужный звук. Сильно влияет на исполнение и температура воды, ее нагревают до 36-38 градусов. Если она будет теплее или холоднее, звук будет другой.

Сцена Театра-Театра сейчас в воде. Технический персонал передвигается в резиновых сапогах.. Музыканты под водой находятся без аквалангов. В партитуре написаны места, где они могут всплывать и вдохнуть кислород. Каждый из них может задержать воздух на 40 секунд. Но рекордсмен здесь – скрипач - он задерживает дыхание на 1,5 минуты. У музыкантов из Дании в Перми будет всего два концерта. Все билеты проданы.