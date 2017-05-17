Пермских богов увидел Владивосток

Во Владивостоке состоялось открытие выставки Пермской художественной галереи. Примечательно, но выставлены здесь деревянные скульптуры, которые и в Перми видел не каждый. Почему?

Засекреченным маршрутом за 5,5 тысяч километров в залив Японского моря в крупнейший музей Приморского края отправились 36 скульптур Пермских деревянных богов. Во Владивостоке открылась выставка «Коллекционируя Россию». Первыми пермские экспонаты увидели хранители музея. Виктора Шалая деревянные скульптуры покорили своей самобытностью.

Виктор Шалай, директор Приморского музея им. Арсеньева: "Эта смесь великой религиозной культуры и народного творчества на стыке дает наивные на первый взгляд, но очень глубокие по содержанию художественные объекты".

Жители Приморья знают очень немного о христианской культовой пластике. Многие города на Дальнем Востоке значительно моложе пермских деревянных богов.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "Это то представление о каноне, которое было у местных мастеров, у резчиков, которые работали в деревнях".

В путь уникальные экспонаты собирали очень трепетно. Деревянные скульптуры обернули в мембранную бумагу, не пропускающую влагу. Только после этого закрепили в специальных контейнерах, обитых поролоном. Сложнее всего было упаковать хрупкую часть иконостаса - «Херувим в орнаментальном обрамлении».

Экспонаты, с одной стороны, говорят о характере убранства храма 17-19 веков, с другой - раскрывают характер самих жителей Прикамья тех времен.

На время дальневосточного турне изменений в постоянной экспозиции не произойдет. Ведь в путешествие отправились экспонаты исключительно из фондов галереи, причем некоторые скульптуры не видели даже пермяки.

Во Владивостоке коллекция пробудет все лето, а в сентябре отправится в Хабаровск. Домой в Пермь Боги вернутся только в октябре. Во время всего Дальневосточного турне экспонаты сопровождает надежная охрана, поэтому о целости и сохранности уникальной коллекции сотрудники галереи не тревожатся.