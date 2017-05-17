Шпагат в интересном месте
В сети набирает популярность видео с пермской школьницей, которая неожиданно садится на шпагат в людных местах. В очереди, в магазине, на улице, в кафе, на пешеходных переходах и даже на эскалаторе. Пользователи соцсетей заметили, что неоднозначный поступок очень схож с тем, что делает известный американский шоумен Логан Пол, который также демонстрирует отличную растяжку случайным прохожим с одной лишь разницей – американский акробат гастролирует с подобными трюками по всему земному шару.
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