Шпагат в интересном месте

В сети набирает популярность видео с пермской школьницей, которая неожиданно садится на шпагат в людных местах. В очереди, в магазине, на улице, в кафе, на пешеходных переходах и даже на эскалаторе. Пользователи соцсетей заметили, что неоднозначный поступок очень схож с тем, что делает известный американский шоумен Логан Пол, который также демонстрирует отличную растяжку случайным прохожим с одной лишь разницей – американский акробат гастролирует с подобными трюками по всему земному шару.