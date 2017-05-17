Нерест - сматывай удочки!

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рыбалка

В Перми инспекторы и полиция перешли от предупреждений к реальным наказаниям. Речь о запретах для рыбаков, объявленных в период нереста. Рейды пока прошли по берегам рек, причем санкции рыбакам грозят даже за лишний крючок на удочке.

Весной на небольшом мостике, соединяющем два залива Мулянки, не протолкнуться. В нерестовый период рыба идет выше по течению,  в ход у браконьеров идут любые снасти.

Купить самодельный подъемник, экран или обычную рыбацкую сеть сегодня можно без всякого разрешения на любом районном мини-рынке. За их продажу даже не штрафуют. Стоят снасти не так дорого - начиная от 200 рублей. В нерест этот товар на прилавке долго не задерживается.

Тех, кто рыбачит по закону, сейчас можно увидеть только на берегу. Иван Федоров уже много лет ловит на спиннинг. В нерестовый период, который на Камском водохранилище уже идет с начала мая, взял сразу две удочки. От одного из крючков пришлось избавиться прямо на месте. Таковы правила.

Берега прикамских водоемов патрулирует инспекция рыбоохраны. С начала мая составлено больше четырехсот административных протоколов, выписаны штрафы на сумму свыше полутора миллионов рублей. За первую половину мая 6 дел переданы в суд, и «браконьерам» сейчас грозят реальные уголовные сроки.

комментарий

Анатолий Левицкий, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Федерального агентства по рыболовству: "Разрешается только рыбалка с берега, одной донной удочкой, либо одной поплавочной снастью с количеством крючков не более двух на одного рыбака".

Согласно закону нарушителям весеннего запрета на вылов рыбы может грозить административная ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. Или возможность реального уголовного наказания.

Для маломерных судов сегодня тоже существуют определенные ограничения. Выходить на большую воду можно, только нужно соблюдать правила безопасности. Этой весной на реках Прикамья уже погибло четверо человек, один из них ребенок.

Губин

Юрий Губин, заместитель начальника отдела ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Заходить в места нереста рыбы под мотором запрещено. А это мелководье и заливы. Если есть необходимость зайти в залив или пересечь мелководье, судоводитель должен заглушить двигатель, пройти на веслах, затем завести и продолжить свое движение.

По Пермскому краю весь период будет работать 9 мобильных постов инспекции рыбоохраны. Весенний нерестовый запрет будет действовать до 15 июня.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2017 в 14:08 в рубрике - Новости телеканалов

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