Будто запрограммированные: В Перми замечены группы людей в наушниках

В Перми были замечены странные на первый взгляд группы людей – в наушниках синхронно исполняющие одни и те же телодвижения. Оказалось, это одна из изюминок Дягилевского фестиваля, проходящего в Перми.

Со стороны это выглядит действительно очень странно. Но пугаться не стоит. Это участники спектакля Remote Perm. Это необычный спектакль, который проходит не в пространстве театра, а в пространстве города. Декорациями служат различные городские достопримечательности и улицы, а участниками спектакля являются сами жители и гости Дягилевского фестиваля. В начале прогулки всем выдали наушники. Это не экскурсия, здесь не рассказывают про достопримечательности и особенности города. Синтетический голос, который представляется некой Миленой, ведет людей по объектам и дает им задания- на Егошихинском кладбище постоять у могилы, подумать о смысле жизни. Это философская прогулка.

Еще одно ярчайшее выступление фестиваля – музыканты, играющие в аквариумах. Это тоже уникальный проект. Музыканты из Дании будут исполнять музыку под водой. Специально для этого концерта были созданы инструменты. Музыканты изобрели специальную систему, которая позволяет петь под водой на вдохе и на выдохе. На все про все у певицы есть 40 секунд. Каждые 40 секунд они выныривают и дышат. А слышно музыкантов засчет специальных микрофонов, установленных также под водой.