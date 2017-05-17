Рука Терминатора: чудеса науки на форуме ученых
Ученые сразу из 15 стран стали участниками пермского естественнонаучного форума, который приготовил немало сюрпризов даже для тех, кто к науке отношения не имеет. Как рисуют роботы, и на что способны современные суперкомпьютеры?
Изучение того, как отработанный газ выходит из сопла, тоже необходимо для улучшения конструкции. Василий занимался этим вопросом, и исследования в его лаборатории проводятся разные. А для этого работают два суперкомпьютера, способные обрабатывать гигантские объёмы информации.
Василий Поляков, заведующий лабораторией: "Исследователи, учёные Пермского университета обращаются к нам в случае, если им необходима обработка больших объёмов данных или необходимо результат получить максимально быстро".
Василий - один из участников естественнонаучного форума, который проходит в Пермском классическом университете. Учёные из России, Франции, Италии, Бельгии и других стран собираются вместе. Сплошные среды, глинистые наночастицы - музыка для ушей специалистов, Terra incognita для непосвящённых.
Андрей Кузнецов, декан механико-математического факультета ПГНИУ: "Форум - это та площадка, где можно встретиться, встретить себе подобных, пообщаться, наладить контакты деловые".
Здесь новые технологии переплетаются с историей, в частности - тема конференции Динары Гагариной, цифровая гуманитаристика - учёные делают большую работу и готовы рассказать о своём опыте, когда огромные объёмы исторической информации становятся виртуальными, но это не просто оцифровка старых книг.
Динара Гагарина, координатор конференции «Цифровая гуманитаристика»: "Как только мы перенесли их в электронный, машиночитаемый формат, мы можем разрабатывать компьютеризированные методы их изучения, например, анализировать сразу большие объёмы текстов".
Здесь говорят и показывают - Василий, кроме работы с суперкомпьютерами, доводит до ума то, что в интернете уже получило название «предплечья терминатора». Сходство достаточно приблизительное, но эти конструкции будут двигаться и писать, рисовать.
Василий Поляков, заведующий лабораторией: "С помощью деталей, которые можно приобрести практически в любом магазине, можно собрать действующего робота".
Двери университета открыты не только для учёных, среди множества мероприятий общение со школьниками, которым покажут и расскажут, чему они смогут научиться, если после школы придут именно сюда и жизнь свою решат связать с наукой.
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