В Краснокамском районе начинается реконструкция моста через Сюзьву
На трассе М7 «Волга» между Краснокамском и Нытвой официально начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Для этого планировалось ввести реверсивное движение в одну полосу. С учетом интенсивности трафика обычно это приводит к многокилометровым автомобильным пробкам на этом участке дороги. Однако на деле проезд пока оказался свободен, несмотря на то, что светофоры и временные знаки уже установлены. Ограничение движения пока не ввели. По плану реконструкция продлится до конца сентября.
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