Концерт в 4 утра - то ли еще будет!
Концерт в полчетвертого утра. И здесь никакой ошибки. В этом году Дягилевский фестиваль представляет цикл ранне-утренних программ. Накануне с 3.30 до 4.00 утра выступал итальянский ансамбль старинной музыки «Микролог».
В рамках международного фестиваля за 10 дней в Перми пройдет около 50 различных мероприятий с участием всемирно известных музыкантов, артистов балета и художников. В 2017-м фестиваль существенно отличается от того, что зрители привыкли видеть ранее. Кроме того, в этом году фестиваль сфокусирован на просветительской деятельности.
Теодор Курентзис, художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля: "Именно искусство, чтобы не было развлечением, а чтобы это была школа для нашей собственной духовной эволюции. Наступило то время, что в России проявляются снова в правильных пропорциях те люди, которые могут создать новое поле и второе дыхание для отечественной культуры".
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