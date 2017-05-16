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День открытых дверей в универе: выбери свой факультет!
Этим ребятам ещё только предстоит стать дружной командой - а пока они не знакомые друг другу абитуриенты. Тем интереснее играть в экономическую мафию, организованную совместно юрфаком и экономом, задача - остановить банкротство банка. Артём оказался одним из самых увлечённых игроков.
Артём Санников, абитуриент (г.Краснокамск): «На самом деле направлений очень много. Юрисдикция, наверное, самое развивающееся и престижное».
Филологи с этим утверждением не согласны: будущие пиарщики привлекают к своему стенду картинками-демотиваторами с отсылкой к современной политической ситуации. Философы приглашают поучаствовать в конкурсе на тему «мемов» - говоря проще, популярных сомволов и идей.
Кирилл Прозументик, старший преподаватель кафедры философии философско-социологического факультета ПГНИУ: «Каждый философ придумал свой мем. Ницше - сверхчеловек, Декарт, Кант... Философия началась с мемов. Познай самого себя, разве не мем?»
Если с факультетом студент так и не определился, помогут специалисты. В их арсенале как классические способы профессионально сориентировать школьника, так и современные.
Наталья Коробейникова, психолог Центра профориентации управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ: «Предлагается 12 профессий по блоку личности, блоку интеллекта и интересов. Всё суммируется - получаем идеальный профиль».
Впрочем, от стандартных методов стараются уйти.
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: "Мы должны донести до ребят главное - если придёте в университет, станете личностями".
Для Абдрахмана и Мухаммеда даже расстояние не стало помехой. В Пермь ребята приехали из Ирака.
Абдрахман Сихаб, студент ПГНИУ: «Нам понравились и люди, и университет, и город и вообще".
И даже к еде ребята уже привыкли, кстати, на территории университета работают 17 буфетов и столовых.
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