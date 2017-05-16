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Бренд на пуантах: в хореографическом училище пора госэкзаменов

хореографическое

В Пермском  хореографическом училище в эти дни проходят государственные экзамены. Выпуск 2017 года за глаза уже называют звёздным. 

Последние приготовления формы, финальная растяжка, еще несколько минут для волнения и кивком головы педагога начинается госэкзамен по классическому танцу в Пермском государственном хореографическом училище. Председатель Государственной  комиссии в этом году - главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета Алексей Мирошниченко.

Пермское хореографическое училище - одна из четырёх балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения, вместе с московской, санкт-петербургской и новосибирской. За балетными выпускниками обычно стоит очередь в плане трудоустройства. Но Пермский театр оперы и балета для них всегда остается не менее привлекательным.

Ирина Козынцева, педагог классического танца: "Есть такое слово модное - «бум». Мне кажется, что-то такое происходит, и некая популярность возвращается к этому виду искусства. Я очень рекомендую приводить к нам детей".

София Тюпа приехала в Пермь сразу после Екатеринбургского Дягилевского лицея. Теперь после окончания колледжа дипломированная артистка балета планирует вернуться на родину.

София Тюпа, ученица 3 курса: "В Екатеринбург в театр оперы и балета. Это моя мечта с детства танцевать в своем родном городе. Я в детстве там тоже танцевала. Все будет хорошо".

Госэкзамены в хореографическом колледже ничуть не уступают настоящему спектаклю – ошибаться нельзя. И хотя ребята уже не раз выходили на  профессиональную сцену, танцевать перед государственной  комиссией гораздо страшнее.

Нынешний выпуск уже «за глаза» называют звездным. На Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Русский балет» 3 место заняла студентка 3 курса Анна Григорьева. Альбина Колобова и Игорь Кочуров стали дипломантами этого конкурса. И это только последние достижения учебного года. Студенты говорят, конкуренция исключительно здоровая, все переживают и радуются успехам друг друга.

София Тюпа, ученица 3 курса: "Есть, конечно, дружба и поддержка. Все говорят, вот балет и в пуанты подкладывают что-нибудь, у нас такого нет. Все друг за друга и все друг другу помогают".

В ближайшие дни выпускников колледжа ждут еще два испытания, экзамены по дуэтно-классическому и народно-сценическому танцу. Впереди  престижные театры, но прежде чем откроются двери в большой балет, ребята предстанут перед пермским зрителем в отчетно-выпускном концерте  5 и 6  июня.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 17:27 в рубрике - Новости телеканалов

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