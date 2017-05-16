В Пермь привезли мощи целителя Пантелеимона
В Пермь привезли ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона. Как рассказали в пресс-службе Пермской епархии, поклониться мощам можно будет до конца июня. Пантелеимон – христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач. В марте в Пермь к 120-летию Белогорского монастыря привезли «Белогорский мощевик» – это 11 деревянных крестов с частицами мощей и святынь, привезенных в 1908 году с Афона.
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