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← В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

Бот на связи

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горячая линия

Фонд капитального ремонта Пермского края запустит интернет-бота, который будет функционировать в популярных соцсетях и мессенджерах, отвечая на самые распространенные вопросы прикамцев. Так специальная программа сможет сообщить и о текущей задолженности, начислении пени и предоставлению льгот на оплату капитального ремонта жилья.

Александр Тощевиков, и.о. начальника отдела IT-технологий Фонда капремонта Прикамья: «Сейчас поток звонков на горячую линию фонда очень большой, при этом задают много вопросов по одной и той же теме. Вот почему мы решили оптимизировать работу с населением и предоставить возможность жителям региона, активно пользующихся интернетом, получить ответы на свои вопросы у бота».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 16:35 в рубрике - Новости телеканалов

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