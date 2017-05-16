Бот на связи
Фонд капитального ремонта Пермского края запустит интернет-бота, который будет функционировать в популярных соцсетях и мессенджерах, отвечая на самые распространенные вопросы прикамцев. Так специальная программа сможет сообщить и о текущей задолженности, начислении пени и предоставлению льгот на оплату капитального ремонта жилья.
Александр Тощевиков, и.о. начальника отдела IT-технологий Фонда капремонта Прикамья: «Сейчас поток звонков на горячую линию фонда очень большой, при этом задают много вопросов по одной и той же теме. Вот почему мы решили оптимизировать работу с населением и предоставить возможность жителям региона, активно пользующихся интернетом, получить ответы на свои вопросы у бота».
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