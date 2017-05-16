Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

Смотреть

трофеи

В Пермь привезли сразу два главных хоккейных трофея. "Кубок чемпионата России по хоккею" и "Кубок Гагарина", который завоевал воспитанник пермской хоккейной школы Евгений Кетов. Сейчас нападающий выступает за Петербургский СКА. А начинал свою спортивную карьеру чемпион России и мира в Губахе.

Вот он - 27-килограммовый серебряный кубок с изображением Юрия Гагарина - главный трофей Континентальной хоккейной лиги. В Пермь его привез чемпион России и мира, воспитанник пермского хоккея Евгений Кетов. На встречу с автором знаменитого "реактивного прорыва" собрались несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.

кубок

Пока все фотографировались и брали автографы у знаменитого хоккеиста Питерского СКА, Денис Мальцев вместе с командой боролся за свой кубок.

Денис Мальцев, капитан команды «Молот 2005 год»: "Ну, вроде все отлично, ведем 7:0, чуть-чуть осталось до победы".

Краевой турнир по хоккею среди мальчиков на приз чемпиона мира Евгения Кетова проходит в Прикамье уже во второй раз. На ледовой арене в спорткомплексе «Победа» встретились команды «Молот», «Октан» и «Сборная Пермского края». Практически «всухую» с огромным отрывом первое место заняли молотобойцы, совпадение - но к победе команду 2005 года привел тренер, который в свое время учил самого Кетова - Николай Белобородов.

Кетов

Евгений Кетов, заслуженный мастер спорта России, Чемпион России и мира по хоккею: "Надо любить хоккей просто, просто любить его. Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Я думаю, это будет такой небольшой шажочек по развитию хоккея".

Еще одним, правда, уже не шажочком, а целым шагом в развитии хоккея в Пермском крае стало строительство спортивной школы с крытым ледовым катком в Губахе. Именно в этом городе свою спортивную карьеру начинал Евгений Кетов, поэтому вполне логично, что хоккеист выступил одним из авторов идеи. Его поддержал фонд Тимченко, который выделил 150 млн рублей. Из бюджета Пермского края будет направлено еще 38 млн. Стройка уже началась - об этом глава региона сообщил на встрече с титулованным хоккеистом.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Отдельное Вам спасибо, что не забываете край, не забываете Губаху. Благодаря вашей инициативе в Губахе начинается строительство ледовой арены. Были там, посмотрели место, там все развернуто, должны в этом году завершить".

Главе региона спортсмен вручил чемпионскую хоккейную майку и клюшку.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Надо выходить на лед, я так понимаю, вариантов нет!".

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 14:45 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

В Перми выбирали главную невесту страны

Звезде цирка Нюше исполнилось 10 лет

Всё, что нужно садоводу

К выходным должно потеплеть

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

Сергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

Обратите внимание

в Перми

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль. За 10 дней здесь пройдёт почти 50 различных концертов, выставок и мастер-классов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

В «Ночь музеев» будет не до сна

Театр теней, экологические партизаны и основы электросварки: Пермский краеведческий готовится к «Ночи музеев».
читать16.05.2017 в 14:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Новый алгоритм заработал: родителям в этом году предложили все пожелания по отправке ребёнка в детский сад изложить в интернете.
смотреть читать16.05.2017 в 13:04
Метки: в Перми, Общество

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

В Перми завершились публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2016 год. Доходы казны превысили 24 млрд рублей, на что же их потратили?
смотреть читать16.05.2017 в 12:37
Метки: в Перми, Экономика, Власть, Деньги

в России

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль. За 10 дней здесь пройдёт почти 50 различных концертов, выставок и мастер-классов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
читать16.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян.
смотреть читать15.05.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Общество

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?
смотреть читать15.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Встретил энергетиков .. с топоромВстретил энергетиков .. с топором

Так и живём - ни моста, ни дорогиТак и живём - ни моста, ни дороги

В Пермь привезли два главных хоккейных трофеяВ Пермь привезли два главных хоккейных трофея

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусстваXI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В «Ночь музеев» будет не до снаВ «Ночь музеев» будет не до сна

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новомуБез очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рублиПубличные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

Философия началась с мемов!Философия началась с мемов!

В Перми выбирали главную невесту страныВ Перми выбирали главную невесту страны

Звезде цирка Нюше исполнилось 10 летЗвезде цирка Нюше исполнилось 10 лет

Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Всё, что нужно садоводуВсё, что нужно садоводу

К выходным должно потеплетьК выходным должно потеплеть

Хакеры постаралисьХакеры постарались

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительствуНовый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

СПИД не спитСПИД не спит

Сергеев Дягилевых много не бываетСергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?

Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»

Кто не слышал о поборах в детсаду?Кто не слышал о поборах в детсаду?

В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданийВ «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

Из куска глины рождается шедеврИз куска глины рождается шедевр

В Перми начали распускаться тюльпаныВ Перми начали распускаться тюльпаны

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярностьСтикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru