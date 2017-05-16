В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

В Пермь привезли сразу два главных хоккейных трофея. "Кубок чемпионата России по хоккею" и "Кубок Гагарина", который завоевал воспитанник пермской хоккейной школы Евгений Кетов. Сейчас нападающий выступает за Петербургский СКА. А начинал свою спортивную карьеру чемпион России и мира в Губахе.

Вот он - 27-килограммовый серебряный кубок с изображением Юрия Гагарина - главный трофей Континентальной хоккейной лиги. В Пермь его привез чемпион России и мира, воспитанник пермского хоккея Евгений Кетов. На встречу с автором знаменитого "реактивного прорыва" собрались несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.

Пока все фотографировались и брали автографы у знаменитого хоккеиста Питерского СКА, Денис Мальцев вместе с командой боролся за свой кубок.

Денис Мальцев, капитан команды «Молот 2005 год»: "Ну, вроде все отлично, ведем 7:0, чуть-чуть осталось до победы".

Краевой турнир по хоккею среди мальчиков на приз чемпиона мира Евгения Кетова проходит в Прикамье уже во второй раз. На ледовой арене в спорткомплексе «Победа» встретились команды «Молот», «Октан» и «Сборная Пермского края». Практически «всухую» с огромным отрывом первое место заняли молотобойцы, совпадение - но к победе команду 2005 года привел тренер, который в свое время учил самого Кетова - Николай Белобородов.

Евгений Кетов, заслуженный мастер спорта России, Чемпион России и мира по хоккею: "Надо любить хоккей просто, просто любить его. Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Я думаю, это будет такой небольшой шажочек по развитию хоккея".

Еще одним, правда, уже не шажочком, а целым шагом в развитии хоккея в Пермском крае стало строительство спортивной школы с крытым ледовым катком в Губахе. Именно в этом городе свою спортивную карьеру начинал Евгений Кетов, поэтому вполне логично, что хоккеист выступил одним из авторов идеи. Его поддержал фонд Тимченко, который выделил 150 млн рублей. Из бюджета Пермского края будет направлено еще 38 млн. Стройка уже началась - об этом глава региона сообщил на встрече с титулованным хоккеистом.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Отдельное Вам спасибо, что не забываете край, не забываете Губаху. Благодаря вашей инициативе в Губахе начинается строительство ледовой арены. Были там, посмотрели место, там все развернуто, должны в этом году завершить".

Главе региона спортсмен вручил чемпионскую хоккейную майку и клюшку.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Надо выходить на лед, я так понимаю, вариантов нет!".