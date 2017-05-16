В Перми выбирали главную невесту страны
В Перми выбирали главную невесту года и страны. Своих красавиц на пермской земле представляют Калининград, Москва, Якутск, Новосибирск, Татарстан. На финал конкурса в Дом Культуры «Губерния» невесты пришли в собственных свадебных платьях и украшениях. Из девушек, вышедших замуж в течение последнего года, по традиции выбирают «Бриллиантовую невесту», той, кто в браке дольше, - присваивается звание «Бриллиантовая жена». Участницы презентуют творческие номера - со сцены они объясняются в любви своим мужьям, выражая чувства в разных жанрах.
Ксения Масютина, невеста г. Екатеринбург: "Я бы хотела еще раз образ показать мужу, именно эти трогательные минутки, объятия, этот взгляд, который будет передавать все-все. Всю любовь и искренность".
В итоге "Бриллиантовой невестой России" стала Анастасия Тараканова из Новосибирска.
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