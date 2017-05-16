Звезде цирка Нюше исполнилось 10 лет
Звезда цирка «Боно Бо» отметила день рождения - 10 лет исполнилось бегемоту Нюше.
Конечно, торт бегемотам есть нельзя, но эти фрукты выглядят куда аппетитнее. У артистки цирка «Боно Бо» день рождения. Сама именинница, похоже, догадалась в честь чего такой подарок.
Олеся Копатилова, администратор цирка «Боно Бо»: "Она понимает, что что-то сегодня происходит. Оказывается, у нее день рождения".
Такой зубастой улыбкой грациозная Нюша сверкает и за кулисами, и на манеже. С виду не подумаешь, что бегемот и дрессура понятия почти не совместимые. На всю Россию таких дрессированных бегемотов всего 4. При этом Нюша единственная в мире умеет переходить через горку. Этому ее научил Тигран Акопян.
Дрессировать обезьян, конечно, проще, но чтобы номер был действительно оригинальным - надо постараться. Цирку «Боно Бо» это удалось. В роли звезд российской эстрады - умнейшие обезьяны планеты.
А вот четвероногие берут зрителей массовостью и яркостью. Оранжевые, розовые, синие. Для номера некоторых собак покрасили специальной безвредной краской для животных.
Это не все артисты, которых можно увидеть на манеже. Зрителей ждут крокодилы, носухи, питоны, а также акробаты на батуте, воздушные гимнасты, весёлые клоуны и квартет на роликах.
Ну, а Нюшин праздник подходит к концу. Судя по выражению «лица», подарок ей пришелся по вкусу, правда, такая порция только разыграла ее аппетит. Хороший артист должен соответственно и питаться. Эта красавица в день съедает около 100 кг овощей, фруктов и сена.
Поздравить Нюшу уже с прошедшим днем рождения можно на представлении в субботу. В Перми цирк пробудет еще пару недель до 28 мая.
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