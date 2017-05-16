Всё, что нужно садоводу

В центре Перми на улице Попова открылся сельскохозяйственный форум «Нивы Прикамья». Это одна из самых крупных и популярных городских ярмарок. Те, кого погода не пугает, могут найти здесь все для посадок: цветы, ягоды, овощи, саженцы деревьев и кустарников, садовый инвентарь и оборудование, малые механизмы для домашнего хозяйства. Все это выставляют садоводческие организации, частные подсобные хозяйства, питомники и садоводы-любители. Здесь же покупатели могут получить консультации специалистов по уходу за растениями и их выращиванию. Форум «Нивы Прикамья» будет работать до 21 мая с 8 до 19 часов.

Галина Лучникова, администратор форума: "Ярмарка универсальная, приходит человек, купил семена лука, тут же галоши, тут же перчатки, шланги для полива, секаторы – все, что необходимо, и рассаду приобрел".