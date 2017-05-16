К выходным должно потеплеть
Невеселый прогноз для огородников и садоводов составили синоптики. В Прикамье ожидаются заморозки, причем сильные – до минус 6 градусов ночью. Это опасно для посадок. Днем обещают плюс, к выходным должно потеплеть.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Во второй половине недели температура в Пермском крае начнет наконец-то повышаться. Более того, 16 мая днем будет на 1-2 градуса теплее, чем накануне. К концу недели можно ожидать под влиянием Скандинавского антициклона повышение дневной температуры до +14…+19С".
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