Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

Дело сдвинулось с мертвой точки - ход реального строительства уже контролируют на самом высоком уровне. Речь о новом Пермском зоопарке, куда отправился глава региона Максим Решетников. Каким будет новый Пермский зоопарк?

Елена Бурдина, ученый секретарь Пермского зоопарка: "Куда ни пойти, у нас где-нибудь постоянные заплатки есть, значит приходилось копать".

Копают чаще всего в Пермском зоопарке сегодня у вольеров с белыми медведями. Коммуникации нужны для бассейнов. У животных, которые в естественных условиях за сезон проходят несколько тысяч километров, места явно не хватает.

Елена Бурдина, ученый секретарь Пермского зоопарка: "Очень уж маленькая территория и все, что мы могли, мы из нее уже выжали".

Рядом с медведями на шести квадратных метрах переезда уже давно ждут степные волки, горные бараны, лисицы и многие другие. На этой территории вольеры с животными находятся с 1933 года. О том, что зоосаду нужно переезжать, говорят уже много лет. В одном из планов, который закрывает сегодня ветхую стену Пермского зоопарка, место было и белым медведям, и обезьянам и даже слонам.

От слов – к делу. Многолетние обсуждения темы Пермского зоопарка наконец-то закончились, и теперь есть уверенность, что под контролем краевой и городской власти современный экопарк для жителей Прикамья будет возведен. На новой площадке, расположенной в микрорайоне Нагорный, рядом с улицей Свиязева, техника забивает первые сваи административного здания.

Строительство началось в начале 2017 года. В течение полутора лет на территории почти в 25 гектаров появится полноценный зоопарк со всей необходимой инфраструктурой. Планируется создать ландшафты, соответствующие естественным ареалам обитания животных.

Михаил Сюткин, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края: "Мы должны выйти на отопительный контур к осени этого года. Дальше уже пойдут отделочные работы и достройка этих помещений уже внутри".

Ход строительства проверил глава региона Максим Решетников. По итогам поездки он потребовал строго соблюдать график проведения работ и жестко контролировать их качество.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Чтобы не пришлось потом наверстывать засчет авральной работы, делать все это планово и в план уже входить сразу, делать все вовремя. И чтобы качество у нас было соответствующее".

Срок окончания работ по контракту – март 2018 года. Изюминкой нового зоосада станут слоны, их будет пять особей.