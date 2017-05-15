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← «Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

Сергеев Дягилевых много не бывает

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Дягилев детские портреты

Театральный сквер украсят портреты Сергея Дягилева, которые рисуют пермские школьники от 7 до 12 лет. Конкурс на лучший сюжетный рисунок объявил Пермский театр оперы и балета в содружестве с музейным детским проектом «Чердак». Каким видят известного импресарио дети?

Дягилев глазами современного искусства. Такое задание объявил Пермский театр оперы и балета совместно с Музеем современного искусства школьникам города. В итоге за две недели набралось более ста работ, на которых знаменитый театральный деятель предстал в совершенно новом для себя амплуа.

Конкурс рисунков - это только первая ступень проекта в рамках Дягилевского фестиваля. 20 школьников музей современного искусства PERMM пригласил для дальнейшей работы уже в роли художников-декораторов.

рисунок

Любовь Шмыкова, ведущий специалист научного отдела PERMM: "Это история о том, как Дягилев - это обычный человек, то есть не импресарио, а обычный человек, которого ты можешь встретить в парке, и что он делает. Он ест мороженку, он гуляет с собачкой, он сидит на дереве, ловит рыб в фонтане".

Дягилевы, гуляющие по скверу театра оперы и балета, впервые появились в прошлом году. Тогда музейщики сделали фигуры из картона, поэтому в связи с погодными условиями они простояли только один день. В этом сезоне идея получила свое развитие.

Анастасия Серебрянникова, педагог музея PERMM: "Мы вырезаем лицо Дягилева, потому что оно узнаваемое, наклеиваем его на лист фанеры, а ребята уже дорисовывают фигуру самостоятельно на фанере. Мы вырезаем эти фигуры и монтируем их в сквере.

Дягилевы

Буквально за два часа на пустых листах фанеры появляются полутораметровые современные Дягилевы, делающие селфи, слушающие музыку, танцующие и качающиеся на дереве.

Современные Дягилевы появятся в сквере Пермского театра оперы и балета. Каждый участник фестиваля, а также жители и гости города смогут провести время на природе с великим импресарио.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.05.2017 в 18:13 в рубрике - Новости телеканалов

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← «Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

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в Перми

Сергеев Дягилевых много не бывает

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