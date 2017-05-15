«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

В Центральном выставочном зале заработала выставка «Уравнение с двумя неизвестными» - это серия фотографий Нины Воробьевой и Марины Дмитриевой о закулисной жизни Пермского театра оперы и балета.

«Уравнение с двумя неизвестными» - это отражение двух полюсов театрального пространства. На выставке представлены точки зрения двух участников процесса, находящихся по разные стороны от спектакля - фотографа-постановщика и фотографа-наблюдателя.

Мария Колыванова, куратор ЦВЗ: "Этот проект открывает Дягилевские сезоны. Это первая выставка в рамках фестиваля".

Совместная экспозицию представили режиссер, фотограф Пермского тетра оперы и балета Нина Воробьева и фотограф, художник театра Марина Дмитриева. Работы Воробьевой - это серия образов, которым не суждено было ни стать афишей спектакля, ни попасть на обложку концертной программки.

Нина Воробьевой, режиссер Пермского театра оперы и балета: "Очень часто во время работы возникают побочные явления, которые становятся фактом искусства больше, чем то, что целенаправленно планировалось для создания самого произведения".

Бэкстейдж в объективе Марины Дмитриевой - отражение ситуаций и эмоций, которые никогда не увидит зритель, сидящий в зале. Это результат трехлетнего наблюдения фотографа за внутренней жизнью Пермского театра оперы и балета.

Нина Воробьевой, режиссер Пермского театра оперы и балета: "Весь мир работает на убыстрение и может быть такие вещи как природа, вода, огонь, небо и фотография - это единственные из немногих остановок, которые мы себе позволяем для того, чтобы просто по-другому посмотреть".

Выставка-репортаж. Что делает осветитель, что в руках у монтажера сцены, как перед спектаклем разогреваются танцовщики, как уборщица ждет антракта, чтобы смести со сцены искусственный снег. Театральная рутина в работах двух фотографов выглядит невероятно красиво. Окунутся в мир закулисья Пермского театра оперы и балета можно в Центральном выставочном зале до конца мая.